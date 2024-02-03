7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Сами лезете на экран в желании услышать, какие вы красивые, умные и, особенно, хочется, чтобы люди обязательно(!) ЗАВ...«Большой рот, кор...
  • ГАЛИНА КНЯЗЕВА (Самсонова)
    Да уже одна я почты тысячу комментариев послала =УБЕРИТЕ  ЭТУ ПЕРЕДАЧУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!«Нужно закрыть эт...
  • Михаил Мамонов
    а кому интересна эта показуха просто младшей сестры Жанны Фриске . кто и что она чтобы вы о ней писали . она же прост...«Каюк»: сбежавшая...

«Большой рот, короткие ноги»: Орлова пошла по пути своей подружки Бородиной

«Большой рот, короткие ноги»: Орлова пошла по пути своей подружки Бородиной

Звезда «Дома-2» наслаждается отдыхом на модном горнолыжном курорте. Ольга Орлова и Ксения Бородина в Куршевеле соцсетиБывшая «блестящая» певица, а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова «зажигает» на горнолыжном курорте в Куршевеле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Сами лезете на экран в желании услышать, какие вы красивые, умные и, особенно, хочется, чтобы люди обязательно(!) ЗАВИДОВАЛИ вашему боХатству! Для того и хвастаетесь отдыхом на мальдивах, куршавеле, бали! А получив в ответ не восторг от увиденного, а реальные эмоции, обижаетесь, что вас, таких крутых, губастых-сисястых, с пельменями от уха до уха и от носа до подбородка, &quot;обижают&quot; неблагодарные и злые люди!))😏
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх