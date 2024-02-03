Звезда «Дома-2» наслаждается отдыхом на модном горнолыжном курорте. Ольга Орлова и Ксения Бородина в Куршевеле соцсетиБывшая «блестящая» певица, а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова «зажигает» на горнолыжном курорте в Куршевеле.
«Большой рот, короткие ноги»: Орлова пошла по пути своей подружки Бородиной
Комментарии
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Надежда
Сами лезете на экран в желании услышать, какие вы красивые, умные и, особенно, хочется, чтобы люди обязательно(!) ЗАВИДОВАЛИ вашему боХатству! Для того и хвастаетесь отдыхом на мальдивах, куршавеле, бали! А получив в ответ не восторг от увиденного, а реальные эмоции, обижаетесь, что вас, таких крутых, губастых-сисястых, с пельменями от уха до уха и от носа до подбородка, "обижают" неблагодарные и злые люди!))😏
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