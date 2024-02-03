«Большой рот, короткие ноги»: Орлова пошла по пути своей подружки Бородиной

Надежда

Сами лезете на экран в желании услышать, какие вы красивые, умные и, особенно, хочется, чтобы люди обязательно(!) ЗАВИДОВАЛИ вашему боХатству! Для того и хвастаетесь отдыхом на мальдивах, куршавеле, бали! А получив в ответ не восторг от увиденного, а реальные эмоции, обижаетесь, что вас, таких крутых, губастых-сисястых, с пельменями от уха до уха и от носа до подбородка, "обижают" неблагодарные и злые люди!))😏