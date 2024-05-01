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В древней могиле археологи обнаружили множество серебряных монет XII века

В древней могиле археологи обнаружили множество серебряных монет XII века

Во время археологических раскопок на средневековом кладбище в Брахекиркане на шведском острове Висингсё археологи обнаружили около 170 серебряных монет, датируемых серединой XII века, сообщает «Аrkeonews».

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