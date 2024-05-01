В древней могиле археологи обнаружили множество серебряных монет XII века

Во время археологических раскопок на средневековом кладбище в Брахекиркане на шведском острове Висингсё археологи обнаружили около 170 серебряных монет, датируемых серединой XII века, сообщает «Аrkeonews».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии