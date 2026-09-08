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Маршрут в обход России поможет… России? Тайный манёвр с чёрным ходом: Средний коридор мимо РФ захлёбывается в Каспии и Ормузе

Маршрут в обход России поможет… России? Тайный манёвр с чёрным ходом: Средний коридор мимо РФ захлёбывается в Каспии и Ормузе

Пока все обсуждают логистические проблемы Дальнего Востока и Чёрного моря, довольно незаметно и тихо формируется маршрут, который в перспективе способен изменить логистическую карту Евразии — Средний коридор через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию.

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