Маршрут в обход России поможет… России? Тайный манёвр с чёрным ходом: Средний коридор мимо РФ захлёбывается в Каспии и Ормузе

Пока все обсуждают логистические проблемы Дальнего Востока и Чёрного моря, довольно незаметно и тихо формируется маршрут, который в перспективе способен изменить логистическую карту Евразии — Средний коридор через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию.