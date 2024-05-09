Комплектование ГУО ´Глусская санаторная школа-интернат для детей с соматической патологией´, УО ´Могилевская государственная санаторная школа-интернат для детей, больных сколиозом´ на 2024/2025 учебный год будет осуществляться на основании следующих документов:-направление поликлиники по месту жительства .