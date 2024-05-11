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Томас Уолкап из «Олимпиакоса» признан лучшим по игре в защите сезона-23/24 Евролиги

Томас Уолкап из «Олимпиакоса» признан лучшим по игре в защите сезона-23/24 Евролиги

Разыгрывающий «Олимпиакоса» признан лучшим по игре в защите по итогам сезона-23/24. Уолкап удостоился этой чести по результатам голосования главных тренеров Евролиги.

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