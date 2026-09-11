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Царьград

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Моди предложил БРИКС устранить барьеры и поддержать стартапы

Моди предложил БРИКС устранить барьеры и поддержать стартапы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал деловой совет БРИКС устранить торговые барьеры и поддержать развитие 100 стартапов из союзных стран, а также создать 1000 партнерств в рамках делового форума в Нью-Дели.

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