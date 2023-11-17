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Николай Шипчин стал новым главой Кыштовского района

Николай Шипчин стал новым главой Кыштовского района

В списке кандидатов значились три человека - Николай Шипчин, Сергей Черкасов, Алена Шеломенцева. Депутаты проголосовали за Шипчина, который предложил сделать район территорией, которая нашла бы свое место в региональном разделении труда.

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