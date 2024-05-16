В Словакии в Премьер-министра страны Роберта Фицо стреляли пять раз. Три пули попали в политика - в живот, грудь и ногу.
Три выстрела в пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо. Первые мнения- Кто?
Комментарии
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СД
Сергей Деменко
Странная терминология у автора: если президент (премьер-министр) какой-либо страны во главу угла ставит общеевропейские или общемировые проблемы, то он "нормальный" политик. Если же он начинает думать о своей стране и ее проблемах, то становится "пророссийским".
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13 час.
Александр Конкин
Чудны дела твои, Господи! Вот теперь и Фицо пророссийский.. (?) Почему Господь, глядя на этот 'цирк', с отмыванием 'чёрного кобеля' не накажет журнашлюшк 'чумой египетской' или ещё чем? Именно тех у кого Кучма, потом Юлю (пытались), Янукович, сын полицая свирепствовавшего в Бабьем Яру, - всё пророссийские?
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11 час.
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