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Три выстрела в пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо. Первые мнения- Кто?

Три выстрела в пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо. Первые мнения- Кто?

В Словакии в Премьер-министра страны Роберта Фицо стреляли пять раз. Три пули попали в политика - в живот, грудь и ногу.

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Комментарии
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СД
Сергей Деменко
Странная терминология у автора: если президент (премьер-министр) какой-либо страны во главу угла ставит общеевропейские или общемировые проблемы, то он &quot;нормальный&quot; политик. Если же он начинает думать о своей стране и ее проблемах, то становится &quot;пророссийским&quot;.
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13 час.
Александр Конкин
Чудны дела твои, Господи! Вот теперь и Фицо пророссийский.. (?) Почему Господь, глядя на этот &#39;цирк&#39;, с отмыванием &#39;чёрного кобеля&#39; не накажет журнашлюшк &#39;чумой египетской&#39; или ещё чем? Именно тех у кого Кучма, потом Юлю (пытались), Янукович, сын полицая свирепствовавшего в Бабьем Яру, - всё пророссийские?
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11 час.

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