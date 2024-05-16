Три выстрела в пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо. Первые мнения- Кто?

Странная терминология у автора: если президент (премьер-министр) какой-либо страны во главу угла ставит общеевропейские или общемировые проблемы, то он "нормальный" политик. Если же он начинает думать о своей стране и ее проблемах, то становится "пророссийским".

Александр Конкин

Чудны дела твои, Господи! Вот теперь и Фицо пророссийский.. (?) Почему Господь, глядя на этот 'цирк', с отмыванием 'чёрного кобеля' не накажет журнашлюшк 'чумой египетской' или ещё чем? Именно тех у кого Кучма, потом Юлю (пытались), Янукович, сын полицая свирепствовавшего в Бабьем Яру, - всё пророссийские?