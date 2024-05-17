Николай Межевич: Неуправляемость Прибалтики вызывает беспокойство даже у США

Министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы и Исландии Байба Браже, Маргус Цахкна, Габриэлюс Ландсбергис и примкнувшая к ним глава дипломатического ведомства Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир прибыли в Тбилиси и приняли участие в протестной акции, направленной против политики властей Грузии.