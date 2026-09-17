Губернатор Дронов поздравил победителей спартакиады в Новгородской области

Губернатор Александр Дронов подвел итоги региональной спартакиады. Победителем соревнований стала администрация Новгородского округа.
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