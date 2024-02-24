«Две мамы, рта не может раскрыть!» Алексей Попов жестко раскритиковал Мика Шумахера

«Две мамы, рта не может раскрыть!» Алексей Попов жестко раскритиковал Мика ШумахераLAT Images / HaasРоссийский комментатор Алексей Попов считает, что у Мика Шумахера нет шансов вернуться в Формулу 1 и уж тем более он не повторит достижения своего великого отца Михаэля Шумахера.