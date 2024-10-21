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Ко Дню отца администратор судебного участка №66 Первомайского судебного района Республики Крым Евгения Петрук провела беседу с учениками 5-А класса МБОУ «Первомайская школа №1». 

Ко Дню отца администратор судебного участка №66 Первомайского судебного района Республики Крым Евгения Петрук провела беседу с учениками 5-А класса МБОУ «Первомайская школа №1». 

Ко Дню отца администратор судебного участка №66 Первомайского судебного района Республики Крым Евгения Петрук провела беседу с учениками 5-А класса МБОУ «Первомайская школа №1».

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