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Тренер Кравцов о победе Хелиф на ОИ: девчонки проиграли, скажем так, мужчине

Тренер Кравцов о победе Хелиф на ОИ: девчонки проиграли, скажем так, мужчине

Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов, говоря о победе алжирской боксерши Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила гендерный тест, на летних Олимпийских играх, заявил, что подобное является насмешкой над Олимпиадой в целом.

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