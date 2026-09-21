Трамп пытается подкупить Россию

Вместо введения «адских санкций» президент США сделал неожиданный разворот и хочет заключать бизнес-сделки с Россией ещё до окончания войны на Украине.
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