«Поеду крушить Лондон»: почему России стоит учесть опыт религиозно-этнического конфликта в Великобритании

Одна из причин, по которым киевскому режиму кровь из носа пришлось лезть в очередной «наступ» теперь уже на международно-признанную территорию РФ, – погружение главных «союзников» в их собственную внутреннюю повестку, из-за которой внимания на какую-то там Украину уже не остаётся.