Вследствие массовой атаки украинских дронов в Горловке повреждено несколько пассажирских автобусов, сообщил глава города Иван Приходько.
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Вследствие массовой атаки украинских дронов в Горловке повреждено несколько пассажирских автобусов, сообщил глава города Иван Приходько.
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