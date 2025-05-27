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Аналитик Латифоглу: ЕС давит на Украину, чтобы сорвать переговоры по урегулированию

Аналитик Латифоглу: ЕС давит на Украину, чтобы сорвать переговоры по урегулированию

Запад добивается срыва переговоров, чтобы затянуть военные действия.Как заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу, Евросоюз оказывает давление на Украину, стремясь сорвать второй раунд переговоров с Россией.

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