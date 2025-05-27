Запад добивается срыва переговоров, чтобы затянуть военные действия.Как заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу, Евросоюз оказывает давление на Украину, стремясь сорвать второй раунд переговоров с Россией.
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