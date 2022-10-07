Генеральская мудрость: Смелость приходит с уходом в запас

Экс-заместитель министра обороны: «Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей» На фото: бывший заместитель министра обороны, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) «Бомбануло» — обычно выражаются в этих ваших интернетах, однако слова «перестать врать» — из уст главы комитета Государственной Думы по обороне Андрея Картаполова — «накрыли» и многие официально-респектабельные СМИ.