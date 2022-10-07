Заноза

13 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Кондратьев
    Всем европейским странам даю бесплатный совет: вместо летних каникул в школах ввести зимние - декабрь-январь-февраль....Мечта Майи Санду ...
  • Виктор Скопинцев
    а в каком направлении мы наступаем?Юрий Селиванов: Н...
  • Владимир
    Химтрейлы как раз до 1-2 км. Поэтому то, что было когда-то уже не работает. Кристалликов льда уже не нужно. А гологра...Мы начинаем: Разг...

Генеральская мудрость: Смелость приходит с уходом в запас

Генеральская мудрость: Смелость приходит с уходом в запас

Экс-заместитель министра обороны: «Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей» На фото: бывший заместитель министра обороны, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) «Бомбануло» — обычно выражаются в этих ваших интернетах, однако слова «перестать врать» — из уст главы комитета Государственной Думы по обороне Андрея Картаполова — «накрыли» и многие официально-респектабельные СМИ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх