Вылетевший из Хабаровска в Петербург самолёт застрял в Новосибирске

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» столкнулись с неожиданной ситуацией в Новосибирске. Вместо запланированных направлений в Екатеринбург и Петербург, самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске.
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