Суд продлил арест экс-студентке СПбГУ и отправил ее в СИЗО

За дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации Петроградский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшей студентке СПбГУ Дарье Козыревой до 8 февраля 2025 года.
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