Чешская экономика сокращается уже три квартала подряд

В третьем квартале текущего года экономика Чехии сократилась на 0,7% в годовом исчислении. Это следует из уточненной оценки Чешского статистического управления (ČSU), которое в предварительной оценке заявило о снижении на 0,6%.
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