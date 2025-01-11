На Украине пообещали награду за российского бойца. Он в одиночку отбивался от атак ВСУ

А наградили ли этого бойца за столь геройский подвиг? Отбивать в одиночку накаты хохлов 3 недели, и при этом кушать один лук... Это даже представить трудно.

Юна

Вот, с одной стороны, про героев нам знать хочется, а с другой стороны, это боком выходит. А хохлы пусть за своими дезертирами и трусами охотятся, они пачками сдаются. А наш Алиев свой воинский долг выполнял, он настоящий солдат.