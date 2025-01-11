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На Украине пообещали награду за российского бойца. Он в одиночку отбивался от атак ВСУ

На Украине пообещали награду за российского бойца. Он в одиночку отбивался от атак ВСУ

На Украине объявили награду за бойца Алиева, который один удерживал опорник ВСУ На Украине пообещали награду в размере 50 миллионов рублей за голову российского военного Закарьи Алиева из Дагестана, который три недели удерживал опорник Вооруженных сил Украины (ВСУ) без еды и воды.

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Комментарии
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АГ
Алексей Гладких
А наградили ли этого бойца за столь геройский подвиг? Отбивать в одиночку накаты хохлов 3 недели, и при этом кушать один лук... Это даже представить трудно.
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18 час.
Юна
Вот, с одной стороны, про героев нам знать хочется, а с другой стороны, это боком выходит. А хохлы пусть за своими дезертирами и трусами охотятся, они пачками сдаются. А наш Алиев свой воинский долг выполнял, он настоящий солдат.
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16 час.

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