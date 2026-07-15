В Луганске завершено расследование уголовного дела о теракте, в результате которого погиб бывший мэр Манолис Пилавов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике во взаимодействии с ЦПЭ МВД по ЛНР и УФСБ России по ЛНР завершено расследование уголовного дела в отношении Геннадия Дорофеева.
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