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Происшествия

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В Луганске завершено расследование уголовного дела о теракте, в результате которого погиб бывший мэр Манолис Пилавов

В Луганске завершено расследование уголовного дела о теракте, в результате которого погиб бывший мэр Манолис Пилавов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике во взаимодействии с ЦПЭ МВД по ЛНР и УФСБ России по ЛНР завершено расследование уголовного дела в отношении Геннадия Дорофеева.

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