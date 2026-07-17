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Ученые предупредили о нашествии «кровавых дождей» на Европу

Ученые предупредили о нашествии «кровавых дождей» на Европу

Швейцарские ученые из Института Пауля Шеррера бьют тревогу. Проанализировав с помощью искусственного интеллекта более 18,5 тысячи измерений, они выяснили, что концентрация минеральной пыли в небе над Европой неуклонно растет.

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