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Наместников сделал передачу в матче с «Детройтом». У него 2+5 в 10 играх

Форвард «Виннипега» набрал 7-е (2+5) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 10 игр. Сегодня за 14:14 (0:59 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 3 силовых приема, 71,4% выигранных вбрасываний (5 из 7), полезность – «0».

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