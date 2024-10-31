Наместников сделал передачу в матче с «Детройтом». У него 2+5 в 10 играх

Форвард «Виннипега» набрал 7-е (2+5) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 10 игр. Сегодня за 14:14 (0:59 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 3 силовых приема, 71,4% выигранных вбрасываний (5 из 7), полезность – «0».