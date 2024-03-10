Спасибо, Сырский! Ты настоящий фашист…

Короткая фронтовая сводка 7 марта 2024 года от журналиста Марата Хайруллина Уже сегодня можно констатировать, что операция, которую проводит наша армия под Донецком, является по многим параметрам уникальной и сравнимой по масштабам с некоторыми стратегическими операциями Красной армии в Великую Отечественную войну.