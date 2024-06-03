В Госдуму внесли законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с детьми

На один час. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким сегодня внесли в Госдуму РФ законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов.