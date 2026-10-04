Минобороны РФ: за ночь уничтожено 559 украинских дронов

За прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 559 украинских беспилотников.
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