Двигатели Starship дали сбой, запуск отложен

SpaceX отменила запланированный испытательный запуск своей 120-метровой ракеты Starship и сверхтяжелого ускорителя Super Heavy — в момент, когда часы обратного отсчёта на космодроме Starbase в Южном Техасе достигли нуля.
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