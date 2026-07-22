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Нескучные технологии

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Двигатели Starship дали сбой, запуск отложен

Двигатели Starship дали сбой, запуск отложен

SpaceX отменила запланированный испытательный запуск своей 120-метровой ракеты Starship и сверхтяжелого ускорителя Super Heavy — в момент, когда часы обратного отсчёта на космодроме Starbase в Южном Техасе достигли нуля.

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