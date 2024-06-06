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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Байден опозорился прямо перед Макроном и его женой. Видео

Президент США Джо Байден во время празднования годовщины высадки союзников в Нормандии попытался сесть на несуществующий стул прямо на сцене, где рядом с американским лидером стоял президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит.

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