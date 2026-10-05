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Новости Липецка

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Михаил Болгов выступил в рамках спецпроекта Росводресурсов «Акватория знаний»

Михаил Болгов выступил в рамках спецпроекта Росводресурсов «Акватория знаний»

В студии «Комсомольской правды» в рамках спецпроекта «Акватория знаний» 2 октября прошла лекция заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаила Болгова.

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