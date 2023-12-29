Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Свежие комментарии

Одна снежинка еще не снег, но как прекрасна

Одна снежинка еще не снег, но как прекрасна

Хорошему фотографу не нужна сверхдорогая техника для создания качественных снимков. Это утверждение на деле доказал россиянин Алексей Клятов, который специализируется на макросъемке, создавая снимки насекомых, цветов и т.

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Комментарии
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ВераВерная
Вот это мастерство! Как можно сделать такие фото? Из снежинок получилось сказочное чудо, и я знаю, что ни одна не повторяется! Спасибо, очень красиво!
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16 час.
Светлана Митленко
Я вот тоже ломаю голову: как? Не через микроскоп ведь снято! И тут макросъемка вряд ли поможет!
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14 час.

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