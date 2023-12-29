Хорошему фотографу не нужна сверхдорогая техника для создания качественных снимков. Это утверждение на деле доказал россиянин Алексей Клятов, который специализируется на макросъемке, создавая снимки насекомых, цветов и т.
Одна снежинка еще не снег, но как прекрасна
Комментарии
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ВераВерная
Вот это мастерство! Как можно сделать такие фото? Из снежинок получилось сказочное чудо, и я знаю, что ни одна не повторяется! Спасибо, очень красиво!
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16 час.
Светлана Митленко
Я вот тоже ломаю голову: как? Не через микроскоп ведь снято! И тут макросъемка вряд ли поможет!
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14 час.
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