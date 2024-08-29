OpenAI может быть оценена в более чем $100 млрд в рамках раунда финансирования

OpenAI может быть оценена в более чем $100 млрд в рамках раунда финансированияOpenAI ведет переговоры о привлечении финансирования, при этом предполагается, что компания будет оценена более чем в 100 миллиардов долларов, передает CNBC со ссылкой на источник.
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