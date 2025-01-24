Телеканал "78" Жених и невеста в праздничной фотосессии. Фото: соцсети Астраханский банкетный зал едва вмещал гостей — там праздновали свадьбу 8-летнего Ромки и 13-летней Зульфии.
«Женилка-то выросла?»: цыгане закатили долларовую свадьбу для детей и теперь ждут пособия
Комментарии
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Ольга Анатольевна
Они на эстраде скачут, в кино снимаются, в Думе, а вы про колхозы ))
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2 час.
Ольга Анатольевна
Не завидуйте обезьянам. У них своих проблем полно!
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2 час.
ОА
Ольга Анатольевна
Млин! Какая невеста страшнючая. А автор ее выхваляет, типа, красавица! Не стыдно врать? Потому и выдали уродку за карлика, что удобный способ сбыть с рук. Жениху около тридцати лет, судя по фото. Гипофизарный нанизм, битая генетика. Фотки довольно жалкие. И тиара явно дешевка. Но статья нужная, чтоб русские девушки и парни не создавали семей с цыганами, не портили себе генетику их обезьяньим семенем.
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2 час.
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