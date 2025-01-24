«Женилка-то выросла?»: цыгане закатили долларовую свадьбу для детей и теперь ждут пособия

Они на эстраде скачут, в кино снимаются, в Думе, а вы про колхозы ))

ОА

Ольга Анатольевна

Млин! Какая невеста страшнючая. А автор ее выхваляет, типа, красавица! Не стыдно врать? Потому и выдали уродку за карлика, что удобный способ сбыть с рук. Жениху около тридцати лет, судя по фото. Гипофизарный нанизм, битая генетика. Фотки довольно жалкие. И тиара явно дешевка. Но статья нужная, чтоб русские девушки и парни не создавали семей с цыганами, не портили себе генетику их обезьяньим семенем.