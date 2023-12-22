Педагог Роман Москаленко провел лекции в школе №18 г.Бобруйска.

На прошедшей неделе педагог Центра ´Покрова´ Роман Москаленко провел лекции в школе №18 г.Бобруйска. Занятия были посвящены духовно-нравственным темам, таким как ´Добро и зло´, ´Жизнь как высшая ценность´, ´О любви к ближнему´.