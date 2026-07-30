Продолжаются атаки на логистические центры Wildberries в России

29 и 30 июля в России были атакованы несколько логистических центров Wildberries. Как сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), вчера, 29 июля, после атаки произошел пожар в логистическом комплексе компании в Рязани.
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