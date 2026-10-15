Намедни мне прислали в комментарии скрин высказывания какого-то популярного в Лягушкоедии француза, из коего следует, что европейцы на мир не пойдут, что они там к войне с нами готовятся, и что перемирие им нужно, чтобы перевооружить ВСУ.
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Пора Европу снова загнать в стойло.
И где в этом материале хоть что-то новое? ВСЕ западные страны такими были ВСЕГДА.