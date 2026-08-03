За громкую музыку в машине ночью, ремонт в субботу и лай собаки омичам грозит штраф. Омские УК начали рассылать жильцам уведомления, напоминающие о действии режима тишины.
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За громкую музыку в машине ночью, ремонт в субботу и лай собаки омичам грозит штраф. Омские УК начали рассылать жильцам уведомления, напоминающие о действии режима тишины.
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