ИИ в энергетике Китая: запуск автономных поездов и умных шахт

Корпорация China Energy Investment Corp (CHN Energy), являющаяся крупнейшим в Китае производителем электроэнергии на базе угольной генерации, объявила о форсированном внедрении технологий искусственного интеллекта во все ключевые операционные сегменты.
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