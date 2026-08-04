Novosti.best То...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИИ в энергетике Китая: запуск автономных поездов и умных шахт

ИИ в энергетике Китая: запуск автономных поездов и умных шахт

Корпорация China Energy Investment Corp (CHN Energy), являющаяся крупнейшим в Китае производителем электроэнергии на базе угольной генерации, объявила о форсированном внедрении технологий искусственного интеллекта во все ключевые операционные сегменты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии