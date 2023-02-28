Процедура сертификации новинки уже запущена

Ранее в одном из дилерских центров Changan порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что в этом году, помимо лифтбека Uni-V, китайцы выведут на отечественный рынок еще одну «легковушку», но не уточнили, какую именно.
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