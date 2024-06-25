В США рассматривают возможность посылать контрактников на Украину

Администрация Байдена движется к тому, чтобы разрешить размещение американских военных на Украине для оказания помощи в обслуживании и ремонте систем вооружения, предоставленных США, сообщил 25 июня телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
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