"Я зачем в космос летала, Ань?". Юлия Пересильд о съемках дочери в "Слове пацана", фильме "Вызов" и отношениях с Михаилом Тройником

Юлия Пересильд на днях дала развернутое интервью Светлане Бондарчук. В нем актриса подробно рассказала о полете в космос, о съемках ее дочери Анны в нашумевшем сериале “Слово пацана”, о романе с Михаилом Тройником и отношениях с бывшим возлюбленным и отцом ее детей Алексеем Учителем.