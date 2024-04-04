Отказалась от «Оземпика»? Дана Борисова перестала стремительно худеть

Телеведущая Дана Борисова вышла в свет вместе с 16-летней дочерью Полиной. Судя по всему, звездная родительница отказалась от употребления препарата для похудения «Оземпик» — артистка стала выглядеть намного лучше.
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