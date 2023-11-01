Франция нацелилась на российскую базу в Гюмри, но вряд ли ее получит

Неудачи в Африке Париж возместит Арменией Светлана Гомзикова Фото: Александр Патрин/ТАСС Материал комментируют: Никита Мендкович Юрий Кнутов Французская помощь Армении в военной сфере, о чем на этой неделе в Париже договорились главы оборонных ведомств двух стран, должна быть оплачена.