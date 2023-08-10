Страна и люди

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ВСТРЕЧА В ДЖИДДЕ СТАЛА СЕКРЕТНОЙ: БРАЗИЛИЯ СТАНЦЕВАЛА САМБУ НА КОСТЯХ США

ВСТРЕЧА В ДЖИДДЕ СТАЛА СЕКРЕТНОЙ: БРАЗИЛИЯ СТАНЦЕВАЛА САМБУ НА КОСТЯХ США

ФОТО: MIKEDOTTA/SHUTTERSTOCK ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ "Мирная встреча" в Саудовской Аравии, посвящённая конфликту на Украине, которая должна была продлиться 5-6 августа, неожиданно завершилась в первый же день – полным фиаско.

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Комментарии
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лина любимцева
Ну да...ну да.. Все так благостно и пристойненько... Всего-то и нужно, чтобы &quot;поделились своими оценками&quot;... КАКОГО ХРЕНА их вообще туда понесло?!! Такой вопрос не возникал?!!
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12 час.
лл
лина любимцева
Слава Богу, что еще остались адекватные люди в Мире  среди  политиков.
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12 час.
BL
Bogdan Levsky
как надоели разные красные линии!
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10 час.

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