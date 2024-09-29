Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А запретить Александр Третьяк НЕ ПРОБОВАЛ раздачу гражданства?Как обезвредить м...
  • Александр Третьяк
    Если бы азиатов завозили бы только работать ,пол беды ,но у меня один вопрос  ЗАЧЕМ ИМ РАЗДАЮТ ГРАЖДАНСТВО ?Как обезвредить м...
  • Виктор Гайдуков
    Хорошее предложение, хотя немного и утрированное. Но, и о конфискации забывать не надо. Мне не интересно просто прогн...Как обезвредить м...

Максим Галкин* передумал продавать квартиру в Москве, в которой когда-то гостила Алла Пугачёва

Желающих купить иноагентскую недвижимость за 50 млн не нашлось. В прошлом году израильтянин Галкин* надеялся продать свою единственную недвижимость в России, которая досталась ему по наследству в 2005 году после смерти родителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх