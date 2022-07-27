Добыча нефти в Югре за первое полугодие 2022 года выросла более чем на 5%

Нефтяные компании добыли в Ханты-Мансийском автономном округе в январе-июне 2022 года 109,7 млн тонн нефти, что на 5,3% больше показателей аналогичного периода 2021 года.
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