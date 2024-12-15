Восьмерых человек спасли из снежного заноса на трассе в Жетисуской области

Спасатели МЧС спасли восьмерых человек из снежного заноса, сообщает пресс-служба МЧС РК. В Алакольском районе Жетисуской области вдоль железнодорожных путей у станции Коктума в снежном заносе застряла легковая автомашина, в которой находились шестеро человек.