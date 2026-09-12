Пятьдесят тысяч лошадей: скрытая логистика войска Чингисхана

Фрагмент масштабного полотна китайского художника-баталиста Ван Кэвэя (Wang Kewei / 王可伟). «Атака монгольской кавалерии» Плано Карпини писал, что монголы чередовали лошадей: животное, отработавшее под седлом, несколько дней не использовали.
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