SpaceX показала свои новые скафандры для выхода в открытый космос

Космическая организация SpaceX официально представила новые скафандры EVA, предназначенные для деятельности за пределами космического корабля, которые будут использованы в ходе первого выхода в открытый космос с борта корабля Crew Dragon в рамках амбициозной программы Polaris.
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